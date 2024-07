Osimhen PSG o Arabia? Il quotidiano si sbilancia sulla destinazione del nigeriano

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ancora tutto da scrivere il futuro di Victor: l’attaccante, ora a Dimaro per il ritiro del Napoli in Val Di Sole, è ambito sia dal PSG che dalla Saudi Pro League. Quale sarà il futuro di Victor? I tifosi, ormai, se lo chiedono ormai da mesi, visto che il suo addio è difatti annunciato già da tempo. Anche lo stesso Antonio Conte ha fatto intendere che c’è un accordo virtuale per il suo addio dal Napoli, anche se al momento non c’è alcuno scenario delineato circa la sua futura. Non è affatto un mistero che le piste più calde, a tal riguardo, sono quelle che portano al Paris Saint Germain e alla Saudi Pro League, con la Premier League che sembra essere uno scenario non concreto, almeno per il momento. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Repubblica, che parla di un patto tra il calciatore e il Napoli, spazzando via ogni possibile voce su una clamorosa riconferma del bomberall’ombra del Vesuvio.