Meteo l’ondata di caldo non si ferma | inizia una settimana con picchi a 40 gradi

(Di lunedì 15 luglio 2024) Unarovente attende l’Italia. Una nuova ondata diè prevista infatti per i prossimi giorni, con temperature al di sopra della media in gran parte del Paese. Nei prossimi giorni sono attese condizionistabili, con l’eccezione di qualche temporale pomeridiano sulle Alpi e sui rilievi dell’Appennino. Le temperature, secondo le previsioni del CentroItaliano, sarebbero anche di 6-8al di sopra delle medie, con valori massimi tra i 35 e i 40su buona parte del Paese. Le previsionidel 15 lugliomo da oggi, lunedì 15 luglio. Al Nord si prevede tempo stabile con sole su tutte le regioni. Acquazzoni sparsi nel pomeriggio lungo l’arco alpino, con tempo asciutto di nuovo in nottata. Al Centro cielo sereno per tutta la giornata, con tempo asciutto pure in nottata.