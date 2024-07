Meteo Italia | Caldo Record e Breve Sollievo con Temporali

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma - Questa settimana insarà dominata dall'anticiclone africano, portando temperature estreme e qualcheincursione di. L'anticiclone manterrà condizioni di cielo sereno e sole prevalente su gran parte del territorio, con un aumento graduale delle temperature che toccheranno punte di oltre 40°C in alcune zone del Sud. Previsioni Dettagliate: Lunedì: Il sole regnerà sovrano su tutto il Paese, con l'eccezione delle Alpi occidentali dove si potranno formarenel pomeriggio e sera, principalmente su Valle d'Aosta e alto Piemonte. Temperature in aumento, con massime tra i 32-35°C in pianura Padana, e punte di 40-41°C nel Tavoliere delle Puglie e nel Salento. Martedì: Ancora stabilità e sole diffuso, ma con qualche temporale previsto sulle Alpi centro-orientali nel pomeriggio e sera.