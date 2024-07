Lecce | mercoledì 17 primi due test amichevoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ilha ufficializzato le date deiin preparazione alla stagione 2023/2024. Idue saranno17 luglio, alle 17.30 con l’US Saval Maddalena e alle 18.30 con l’SV Kematencon. Ecco la nota ufficiale del club salentino: “A parziale rettifica del programma comunicato in precedenza, che idi allenamento del ritiro precampionato in Austria avranno luogo17 luglio, presso lo Stadion Melach Road Kematen in Tirol, con le seguenti modalità. Alle 17.30 i giallorossi saranno impegnati con l’U.S. Saval Maddalena disputando un tempo da 40 minuti. A seguire, alle 18.30, i ragazzi allenati da Gotti affronteranno la formazione dello SV Kematencon in due tempi da 30 minuti ciascuno”.17dueSportFace.