L’assenza del principino Louis scatena mille teorie sui social | Sta facendo festa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ma dov’è il piccolo? Un interrogativo che sta spopolando ormai da ieri su tutte le piattaforme. Mentre la principessa Charlotte e il principe George erano impegnati rispettivamente a Wimbledon e alla finale degli Europei 2024,non è stato visto in pubblico,re le tesi più improbabile ed esilaranti. Kate Middleton, la principessa del Galles, ha accompagnato Charlotte a Wimbledon per vedere Carlos Alcaraz trionfare su Novak Djokovic, mentre il principe di Galles William e George erano a Berlino per assistere alla partita dell’Inghilterra contro la Spagna. Alcuni hanno ipotizzato che Lou stesse “a casa” mentre altri hanno chiesto “giustizia per il principe” ricordando anche che si era perso lo spettacolo di Taylor Swift a Wembley il mese scorso.