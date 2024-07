L’Argentina vince ancora la Copa America | Lautaro Martinez stende la Colombia ai supplementari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) È una rete diaia regalare il trionfo alnella finale dicontro la. Un successo per 1-0 storico – ottenuto senza Leo Messi, infortunato al 61? tra le lacrime – che permette all’Albiceleste di Lionel Scaloni di bissare il trionfo continentale e di impreziosire ulteriormente una bacheca che da poco più di un anno conta anche il Mondiale vinto in Qatar. La partita è iniziata con oltre un’ora di ritardo a causa dei disordini scoppiati fuori dall’Hard Rock Stadium di Miami (non si registrano feriti), dove gli organizzatori hanno fatto entrare migliaia di persone senza biglietto. Al 61? Scaloni deve fare a meno di Leo Messi, costretto ad uscire a causa del movimento innaturale alla caviglia destra (apparsa estremamente gonfia in panchina).