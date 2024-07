L’Ancona passa da Roma Summit per il futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ore cruciali in casa Ancona, per programmare finalmente il: dopo l’iscrizione in sovrannumero al prossimo campionato di Serie D e l’individuazione di due figure chiave come Vincenzo Guerini e Massimo Gadda per tentare una pronta risalita, è arrivato il momento di stilare i programmi. Budget, risorse e strategie di mercato al centro dell’incontro che avrà luogo tra oggi e domani atra la società biancorossa, rappresentata dal presidente Gianluca Brilli, Stefano Marconi, Robert Egidi e i vari soci, e l’accoppiata composta da Claudio Lotito e Maurizio Stirpe, finanziatori con un ruolo ancora tutto da capire. In soldoni, dalla prossime ore passerà una fetta consistente deldelnel prossimo campionato di quarta serie.