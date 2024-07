La danza dei campioni di Wimbledon 2024 Alcaraz balla con Krejcikova FOTO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sorrisi, abbracci e infine i passi di. Una tradizione da rispettare per Carlose Barbora, vincitori dell’ultima edizione di, che si sono esibiti nel tradizionale ballo sul palco nella serata di festeggiamenti. Lo spagnolo ha avuto la meglio in tre set su Novak Djokovic, mentre la ceca ha superato Jasmine Paolini con il risultato di 6-2 2-6 6-4. A dance at the Champions' Dinner ??#@carlos@Bpic.twitter.com/z0HgS2Y83z —(@) July 15,Ladeidicon) SportFace. .