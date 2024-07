Kunitsu-Gami | Path of the Goddess la recensione | un kaleidoscopio di folklore

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 15 luglio 2024) Non è semplice portare novità nel mercato, specialmente se si è un’azienda importante che fattura milioni e milioni di introiti con franchise storici. Negli ultimi anni ci siamo abituati che l’innovazione è quasi sempre stata affidata al mercato indipendente, che in barba alle dinamiche dell’industria si poteva permettere il lusso della sperimentazione. Quando queste consuetudini vengono meno, ribaltando le dinamiche, ecco nascere progetti potenzialmente memorabili.of thesi colloca proprio in quella posizione. Il titolo Capcom è un concentrato di originalità e sperimentazione, un prodotto chiaramente non per tutti, che nasconde dietro il suo kaleidoscopico fascino, un’amore spasmodico per ilGiapponese.