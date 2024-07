Italia-Cina oggi in tv Mondiali softball 2024 | programma orario streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Finalmente si comincia., lunedì 15 luglio, alle 20:30 si gioca, primo appuntamento del Campionato Mondiale 20224 di, rassegna quest’anno in scena proprio nel nostro Paese, precisamente a Castions di Strada (Udine). Un match di fondamentale importanza per le nostre ragazze, impegnate in un girone di ferro. Le azzurre seguire dal CT Federico Pizzolini sono chiamate a battere la compagine cinese, unico team davvero abbordabile del raggruppamento considerando la convivenza con la corazzata USA e con il Canada. I precedenti in tal senso sorridono all’: nel 2018 infatti la squadra tricolore riuscì a sconfiggere le rivali, entrando così nel quadro delle prime otto. Non sarà certamente una sfida facile. Lavanta un roster competitivo, ordinato e compatto.