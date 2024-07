Interessano ormai moltissimi adolescenti Un modo d' aiutare chi è ancora nel buio tunnel è condividere le storie di rinascita Come questa di Chiara

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 15 luglio 2024) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert).è la testimonianza di, ragazza coraggiosa. «I miei sintomi di Dca (disturbo del comportamento alimentare, ndr) sono comparsi in prima media per poi travolgermi in maniera più aggressiva nei successivi 2 anni, arrivando all’apice durante il periodo del Covid-19. Inizialmente consideravo che fossero cose normali quelle che facevo e non mi sono resa conto della gravità disituazione fino alle superiori » «Ho iniziato a parlarne con le mie amiche quando già ero nel bel mezzo di questo. Sentirsi impotente derivava da un circolo vizioso che si ripeteva ogni singolo giorno e che diventava sempre più complicato da camuffare: i pasti sono una parte fondamentale della giornata, e anche unconviviale per passare del tempo con gli amici e i familiari, quindi associati a momenti piacevoli, ma possono diventare un inferno quando subentra un disturbo alimentare».