Il Volo al funerale di Barbara Vitali | Sei stata la nostra seconda mamma

(Di lunedì 15 luglio 2024) Bologna, 15 luglio 2024 - Una giornata di cordoglio per le numerose persone riunitasi questa mattina alle 11.30 per dare l'ultimo triste saluto a, all'interno della basilica di Santa Maria dei Servi, in strada Maggiore. Il feretro è circondato da familiari e amici della 54enne, storica collaboratrice del trio di tenori Il, morta martedì 9 luglio al Sant’Orsola a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto due giorni prima nella zona di Gaggio Montano. All'interno della Basilica il feretro è stato trasportato da parenti e amici uniti nel dolore per la scomparsa della loro cara. Dentro agli occhiali da sole scuri sono nascoste le lacrime degli occhi commossi degli accorsi alla commemorazione e gli abbracci sono più che altro di dolore.