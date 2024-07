Il rafforzamento di Trump non è una buona notizia per Meloni L’opinione di Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 15 luglio 2024) La fucilata di Butler rappresenta un classico acceleratore della Storia. Donaldera dato già in vantaggio su Joe Biden: se i Democratici non riusciranno a cambiare candidato in corsa, l’immagine del suo volto insanguinato e la combattività esibita mentre gli agenti del Secret Service cercavano di metterlo al riparo faranno di lui il vincitore quasi certo delle elezioni presidenziali americane di novembre. Non è detto che per Giorgiasia una. Sediventasse nuovamente presidente degli Stati Uniti imporrebbe presumibilmente all’Italia e agli altri membri dell’Alleanza Atlantica un surplus di spese per la Difesa che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti faticherebbe a sostenere. E se riaprisse la guerra commerciale con la Cina, come è già accaduto durante la sua precedente presidenza c’è il rischio che i dazi andrebbero a colpire anche le merci italiane.