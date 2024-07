Il flop organizzativo della Copa America 2024

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 15 luglio 2024) Se la quarantottesima edizionedoveva essere il biglietto da visita per United 2026 che dire: male, anzi malissimo. A partire dalla finale e andando a ritroso: dagli orari, pericolosi per la salute dei giocatori, ai campi abborracciati, dai pochi spettatori a un’organizzazionesicurezza che non può essere definita tale. E se la finale tra Argentina, campione per la sedicesima volta, e Colombia doveva essere la chiusura col botto, purtroppo c’è stato anche quello. La finale è stata ritardata di 82 minuti perché migliaia di stupidi senza biglietto hanno tentato di entrare con la forza nello stadio, provocando il caos sia all’interno che all’esterno dell’impianto. I guai sono iniziati poche ore primapartita, quando circa 7.