Ice l’export del Mezzogiorno cresce | traina il farmaceutico e l’automotive della Campania

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nel 2023 ilha registrato una crescita deldi poco inferiore al 3%. Una buona performance legata soprattutto alla crescita registrata dalla, in particolare per i flussi di prodotti farmaceutici verso la Svizzera e di autoveicoli verso il mercato nordamericano. Anche l’Abruzzo e la Basilicata hanno incrementato le vendite estere, grazie al contributo prevalente dell’industria degli autoveicoli. Si legge nel rapporto annuale dell’Ice. Nel 2023 si sono inoltre registrati tassi di crescita delle esportazioni a due cifre per la Calabria, per il buon andamentofiliera agroalimentare echimica, e per il Molise, a seguito dei buoni risultati ottenuti dalle industrie chimica, estrattiva e alimentare. La crescita significativa delle esportazioni di prodotti meccanici e alimentari ha sostenuto la dinamicaPuglia, lievemente superiore alla media nazionale.