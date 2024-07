I buchi olimpici rischiano di ricadere sulla collettività | l’allarme della Corte di Conti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 15 luglio 2024) Chi pagherà i costi delle Olimpiadi Milano-Cortina, se i calcoli “aleatori”Fondazione sui ricavi dovessero rivelarsi errati? Che domande, la. Cioè noi. A dirlo, non sono i comitati di bellicosi ambientalisti (quelli che la Lega vorrebbe mettere in carcere fino a 27 anni), ma il reportProcura regionaledeidel Veneto, acquisito oggi agli atti dai pubblici ministeri di Milano che indagano per corruzione e turbativa d’asta sugli appaltiFondazione Milano-Cortina 2026. Un report che lascia pochi dubbi “Non dovesse realizzarsi l’equilibrio economico auspicato, i debitori finali, chiamati alla copertura del deficit patrimoniale, saranno lo Stato italiano e gli Enti territoriali a vario titolo coinvolti, nella gestione dei Giochi2026”, si legge nel documento pubblicato venerdì 12 luglio a firma del Procuratore regionale presso ladeidel Veneto, Ugo Montella.