Hercai | trama e streaming Stagione 1 puntata 15 | Un passo indietro e un passo avanti

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Lunedì 22 luglio 2024 è andata in onda ladal titolo “Une un”, quindicesimo episodio della primadella fiction turcaAmore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi.Amore e Vendetta –episodio 15 Lasi apre con Miran e Reyyan che tornano alla villa degli Aslanbey. Miran dice a Reyyan: “Mi occuperò di tutto e ti proteggerò a qualunque costo. Non potrei vivere senza di te.” “Ma se te la portassero via? Non potrei sopportare quel dolore!” Intanto, Yaren è rinchiusa nella sua stanza. Handan sviene proprio fuori dalla sua porta. Elif porta alcuni vestiti a Reyyan e hanno un dolce momento “da sorelle”.