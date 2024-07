Gb | resti umani in valigie incriminato sospetto duplice omicida

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un giovane di nazionalità colombiana, il 24enne Yostin Andres Mosquera, è stato oggi formalmentenel Regno Unito in relazione al ritrovamento la settimana scorsa di due cadaveri, fatti a pezzi e ritrovati in altrettante: una sotto un ponte di Bristol, in Inghilterra sud-occidentale, l'altra in un appartamento di Londra nel quartiere residenziale di Shepherd's Bush. L'arrestato, come ha riferito Scotland Yard, è accusato diomicidio. Le due vittime sono state identificate come Paul Longworth, 71 anni, e Albert Alfonso, 62, e secondo la polizia erano un'ex coppia gay che aveva continuato a condividere l'abitazione in cui è stata rinvenuta una valigia. Alfonso era di origine francese, ma naturalizzato britannico. La vicenda, con le macabre circostanze del tentato occultamento dei, ha destato orrore nell'opinione pubblica del Regno.