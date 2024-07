Emergenza Acqua a Silvi | Protezione Civile in Azione

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Teramo - La, sotto la guida del presidente Matteo Coviello, è intervenuta senza sosta dal 12 luglio per affrontare l'acuta carenza idrica che ha colpito, cittadina costiera del Teramano. Dopo essere stati allertati dal sindaco Scordella e dal funzionario comunale responsabile della, i volontari si sono immediatamente attivati. Caricando le autobotti a disposizione dell'associ, hanno distribuitonon potabile in modo equo alla popol, concentrandosi sulle famiglie più numerose, anziani, persone con disabilità, bambini e donne incinte. L'operdi soccorso ha puntato principalmente a garantire l'approvvigionamento per servizi essenziali e per l'igiene personale, alleviando così l'impatto dell'idrica sulle famiglie silvane.