È morto da eroe Tragedia nel fiume speranze finite per il 30enne disperso L’ultimo gesto

(Di lunedì 15 luglio 2024) Domenica 14 luglio due uomini sono spariti nelBrenta, inghiottiti dall’acqua. Il fatto è accaduto a Campo San Martino, in provincia di Padova. Dei ragazzi si sono perse le tracce dopo che si sono tuffati nel corso d’acqua. Secondo la ricostruzione, un ventitreenne cingalese si è immerso per primo e quando un giovane di un altro gruppo – un trentenne romeno – ha visto che era in difficoltà, si è tuffato per tentare di aiutarlo, ma è stato trascinato via dalla corrente. In quel tratto ci sono spiagge con divieto di balneazione, nonostante ciò frequentate soprattutto dagli stranieri in estate soprattutto in questi giorni di grande caldo. Il Brenta, che in quel tratto è particolarmente insidioso per la presenza di gorghi e avvallamenti del fondale, è unmolto pericoloso ma nonostante i divieti di balneazione molte persone scelgono di fare il bagno.