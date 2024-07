È morta l’attrice Shannen Doherty | la star di Beverly Hills 90210 e Streghe aveva 53 anni ed era malata da tempo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 15 luglio 2024) Èdinon ce l’ha fatta:, nota per il ruolo di Brenda in, èa soli 53dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno iniziata nel 2015. “Con il cuore afflitto confermo la scomparsa del. Sabato 13 luglio, dopodi lotta contro il cancro, ha perso la sua battaglia” ha scritto in una nota pubblicata da People Leslie Sloane, addetta stampa dell’interprete. Nata a Memphis il 12 aprile 1971,inizia a recitare sin da giovanissima prendendo parte a numerose produzioni televisive ricoprendo inizialmente piccoli ruoli. Il successo arriva grazie a, serie cult in onda negliNovanta, dove ricopre il ruolo di Brenda Walsh, una delle protagoniste del telefilm.