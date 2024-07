Da Chierichetti a Pitou Under 21 alla riscossa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Le squadre di Serie C, che oggi conosceranno il calendario della stagione 2024-2025, hanno iniziato già da alcuni giorni la preparazione, altre ripartiranno in questa settimana ma tutte sono molto attive sul mercato per completare le rose. Le formazioni lombarde sono tutte inserite nel Girone A tranne il Milan Futuro (Girone B), e possono contare su numerosi giovani21 di grande talento. Tra i più promettenti c’è sicuramente Mohamed Alì Zoma, attaccante ivoriano classe 2003, cresciuto nell’AlbinoLeffe, che ha triplicato il suo valore negli ultimi due anni. Nella scorsa stagione ha segnato 9 gol e fornito 4 assist. L’Alcione, vincitore del campionato di serie D nella scorsa stagione, presenta giocatori emergenti come Christian Foglio, centrocampista classe 2004 formatosi nelle giovanili del Milan, e i terzini(classe 2003) e Caremoli (classe 2005).