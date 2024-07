Corriere dello Sport – arriva l’offerta per convincere le Juve

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 15 luglio 2024) 2024-07-15 10:06:02 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal: Matias Soulé vuole la Roma. Lo ha detto alla sua famiglia, lo ha detto al suo amico Dybala, lo ha confidato anche a qualche compagno di squadra che gli domandava del suo futuro lontano dallantus. Ebbene, se da una parte il Leicester ha già avanzato un’offerta – insufficiente – e studia un rilancio, dall’altra l’argentino ha dato la priorità al club giallorosso. E questo lo sa anche lache invece vorrebbe portare Chiesa (ora senza offerte) nella capitale e non il giovane talento che ha attirato l’attenzione di diversi club dopo la brillante stagione in prestito al Frosinone. Soulé e quella voglia di Roma Ma i bianconeri non hanno fatto i conti con i novanta chilometri di distanza tra il capoluogo del Lazio e Roma.