Catania chiusa l’attività ad un kebabbaro in Via Etnea | pessime condizioni igienico-sanitarie

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nell’ambito dei controlli volti a tutelare la salute dei consumatori, i Carabinieri accompagnati dal personale dell’ASP di, hanno eseguito un’attività ispettiva in un ristorante specializzato nella produzione e vendita di kebab situato nella centrale via. Nel corso delle ispezioni, gli operatori hanno rilevatonei locali. Hanno trovato polvere insetticida sul bancone di lavoro del laboratorio, accanto a circa 5 kg di verdure pronte per il taglio. I Carabinieri hanno riscontrato la presenza di blatte e formiche che camminavano su attrezzature sporche e incrostate di unto non rimosso da tempo, nonché fuliggine e ragnatele sui muri. Nei congelatori gli alimenti di diverso tipo, come carne, pesce e verdure, erano ammassati tanto da divenire un unico blocco di ghiaccio del peso di 150 kg.