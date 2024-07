Calciomercato Milan rinnovo Davide Calabria? È scontro con Geoffrey Moncada La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 15 luglio 2024), ildirimane bloccato e c’è differenza tra domanda e offerta:con? Il futuro del capitano rossonerosembra sempre più lontano dal. Passano i giorni e lasul fronte rinnovi di contratto non si smuove. Tra i giocatori la cuicontrattuale è complessa, c’è anche il terzino del Diavolo, che non ha assolutamente convinto nell’ultima stagione e le statistiche ne sono la testimonianza: 1 solo goal e 3 assist in 29 presenze di campionato, oltre che un gran numero di gare al di sotto della sufficienza. Il contratto discadrà, infatti, nel 2025 e i dialoghi per il, al momento, sono fermi. Il capitano rossonero vorrebbe un aumento rispetto alle cifre percepite oggi (2,2 milioni di euro).