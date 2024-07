Basket Europeo U20 | gli Azzurrini battono la Repubblica Ceca per 71-59

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Pronostico rispettato per l’Italia U20, che batte i pari età dellaper 71-59 e conquista così la sua seconda vittoria in tre partite nella fase a gironi agli Europei di categoria, dopo quella contro la Germania all’esordio. Il top scorer di giornata è stato Filippo Gallo con 20 punti. In doppia cifra anche Leonardo Marangon (16) e Leonardo Faggian (12). Gliora attendono di conoscere il proprio piazzamento finale (sarà il secondo se Israele batterà la Germania questa sera, altrimenti avulsa a tre con israeliani e tedeschi) e soprattutto l’avversario agli ottavi in programma mercoledì 17 luglio. Per l’Italia una tra Francia, Serbia, Grecia e Polonia, squadre provenienti dal gruppo A. Alla Hala Gier Gdynskiego Centrum Sportu di Gdynia, i ragazzi di coach Galbiati scappano subito grazie anche alla verve di Filippo Gallo, che trova il canestro con facilità, in un match mai in discussione.