Auto Rubata in Campania Ritrovata dai Carabinieri | Rientrerà Presto alla Proprietaria Legittima

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Teramo - Durante un normale servizio di controllo del territorio, ihanno recuperato un'che era stata sottratta il giorno prima nel comune di Sessa Cilento, in. La vettura appartiene a una donna residente in provincia di Salerno. La macchina è stata immediatamente posta sotto sequestro per consentire l'esecuzione dei necessari rilievi tecnici, al fine di rilevare eventuali tracce lasciate dai ladri, come tracce biologiche o impronte digitali. Una volta completate queste operazioni, l'sarà restituitasua. leggi tutto .