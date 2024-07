Aeroporto Malpensa intitolato a Berlusconi | i sindaci del Varesotto vanno al Tar Ma Beppe Sala per ora non si unisce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Milano – Giuseppeper ora non siai novedei Comuni del Consorzio Urbanistico Volontario (Cuv) dell’area dell’diche hanno annunciato un ricorso al Tar contro l’intitolazione dello scalo a Silvio. Secondo quanto trapelato ieri, il primo cittadino, pur non ritenendo opportuna tale intitolazione né nel merito né sopratttuto nel metodo, starebbe ancora studiando le carte perché prima di ricorrere alla giustizia amministrativa vorrebbe essere ragionevolmente sicuro che la strada sia promettente. Già sabato, nel lungo post su Instagram con il quale si era rivolto a Marina, la primogenita dell’ex presidente del Consiglio, il sindaco aveva scritto di essere consapevole di "poter fare poco giuridicamente in questa faccenda".