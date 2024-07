A tutta velocità per le strade di Ostia nuovo incidente in Via dell’Appagliatore | danneggiate diverse auto posteggiate

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 luglio 2024)su ViaPonente:sbanda contro lemobili in sosta questa notte e poi fugge La zona dov’è avvenuto questa notte l’– (Google Maps) – ilcorrieredellacitta.comPaura questa notte nel quadrante di Ponente a, dove un’mobile ha sbandato lungo Viae ha causato danni a numerose macchine in sosta. La persona responsabile non si sarebbe fermata dopo aver incidentatomacchine presenti all’altezza dell’ingresso principale del Parco Giuseppe Pallotta, lasciando alla Polizia Locale di Roma la scena di diversi veicoli pesantemente danneggiati dallo scontro. Nuovi incidenti stradali per lediPonente Era passata l’una e mezza di notte, quando un botto terribile ha svegliato i residenti che affacciano sul Parco Pallotta tra Viae Via Tancredi Chiaraluce.