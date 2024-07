Uomini e Donne uno storico ex tronista diventerà papà | Ti aspettiamo piccola Isabel!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 14 luglio 2024) Sarà prestoun amato exdi. Gionatan Giannotti è stato uno di quei protagonisti che ha fatto la storia del dating show di Maria De Filippi. Nonostante sia passato oltre un decennio, i fan del programma di Canale 5 ancora lo ricordano per il suo carattere dolce e sensibile e per aver tenuto tutti incollati allo schermo per il suo lungo e appassionante percorso all’interno del Trono classico, prima come corteggiatore di Natalia Angelini e Francesca Mari e poi comenella stagione 2008/2009, quando scelse Laura Addis. Dopo l’esperienza aGionatan ha preferito dedicarsi alla sua professione, senza farsi ammaliare dalla luce abbagliante dei riflettori. Da sempre molto introverso e poco incline alla vita mondana, nelle scorse ore però ha messo da parte la sua riservatezza per condividere con i suoi follower la dolce attesa della sua compagna di lunga data, Giulia Simi.