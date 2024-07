Trump insanguinato e con il pugno chiuso il proiettile che lo sfiora immortalato in uno scatto | le foto simbolo dell’attentato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Donaldcon la faccia insanguinata, circondato dagli agenti della sicurezza rotea ilin segno di sfida mentre incita ai suoi alla lotta, urlando per molte volte ‘fight’, combattete. E sullo sfondo una bandiera stelle e strisce che sventola in un limpido cielo d’estate. È unama in poche ore è diventata un’icona, un. Unoche potrebbe essere l’immagine definitiva di questa campagna elettorale delle presidenziali Usa e, magari, chissà, di un’intera stagione politica. È stata scattata da Evan Vucci, il responsabile di Ap Image, il dipartimentografico della prestigiosa agenzia di stampa americana Associated Press, ed è diventata virale. Vucci è ungrafo arcinoto: nel 2021 vinse il Premio Pulitzer, insieme ad altri colleghi della Ap, per i loro racconti per immagini delle proteste di massa scoppiate in America dopo la morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso dagli agenti a Minneapolis nel maggio del 2020.