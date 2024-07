Trump il volto sanguinante come Berlusconi nel 2009 Cosa cambia tra quelle due immagini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) La corsa alle presidenziali degli Stati Uniti si sporca di sangue e ledi Donaldferito, in pochi secondi, fanno il giro del mondo. Gli stessi pochi secondi che sono bastati all’attentatore per prendere la mira e sparare all’ex presidente degli Stati Uniti - ora in corsa contro Biden per la poltrona alla Casa Bianca. Donaldferito durante comizio in Pennsylvania. “Non mi arrenderò mai”. La polizia ha fatto irruzione a casa dell’attentatore Un fatto è certo: non c’è rivalità politica nel momento della solidarietà nei confronti di un attentato alla vita. E la solidarietà è arrivata a stretto giro direttamente dall’avversario die cioè dall’attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha commentato: “Non c’è posto in America per questa violenza”.