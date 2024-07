Trump e i primi momenti dopo l' attentato | alza il pugno con l' orecchio insanguinato | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 luglio 2024) Spari al comizio di, l'ex presidente ferito all'ilper dire «sto bene». Donaldè stato colpito da spari proveniente da un tetto a un comizio in Pennsylvania. Il tycoon è stato subito circondato dal Secret service e si è rito, cosciente, ma sanguinante dall'destro. Una volta in piedi,hato ilal cielo per tranquillizzare i presenti sulle sue condizioni ed ha urlato per tre volte «fight, fight, fight». In risposta, i suoi sostenitori hanno urlato «Usa, Usa».si è rito un minutoessere stato ferito ed è stato accompagnato dagli agenti della sicurezza verso il van blindato che lo ha portato prima in ospedale e poi in aeroporto.è quindi volato nel New Jersey a bordo del suo aereo privato.