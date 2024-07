Superenalotto salta l’affare del secolo | piange tre volte

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 14 luglio 2024), sarebbe bastato un piccolo sforzo in più per assicurarsi una vincita fantascientifica: errore madornale. O la va o la spacca è il mood che accompagna ogni giocatore al momento di scegliere per quale Lotteria optare, qualce Gratta e vinci acquistare, su quali numeri puntare. È tutta una questione di incastri, di coincidenze, motivo per il quale da ogni singola scelta dipende, come ben sappiamo, il nostro destino in termini di vincite e di fortuna. Ilè il gioco più amato dagli italiani – Ilveggente.itLa storia che vogliamo raccontarvi oggi, ad esempio, ha come protagonista un uomo che ha commesso un passo falso durante il suo appuntamento con la dea bendata. Lui si chiama David G. e vive in Pennsylvania. Qualche tempo fa, si è recato al Wawa di East Petersburg e ha deciso di tentare il tutto per tutto al Powerball, la lotteria a stelle e strisce che ricorda un po’, se vogliamo, il nostro amatissimo