Spari contro Trump a un comizio in Pennsylvania | Sangue da un orecchio Ucciso l’attentatore una vittima tra la folla

(Di domenica 14 luglio 2024) L’ex presidente degli Stati Uniti Donaldè stato colpito damentre parlava ad una Butler, in. Il tycoon è stato subito circondato dal secret service e si è rialzato. Era cosciente ma è stato ferito ed è stato portato via. In particolare è stato visto sanguinare dall’destro. “Sta bene ed è al sicuro” ha rassicurato dopo circa mezz’ora lo staff della campagna elettorale.è stato portato in un ospedale della zona per deilli. “Il presidenteringrazia le forze dell’ordine e i primi soccorritori per la loro rapida azione dopo questo atto atroce”, ha sottolineato il portavoce della campagna Steven Cheung. Dell’accaduto è stato informato in breve tempo anche il presidente Joe Biden. Il procuratore della città della, citato dall’Associated Press, ha riferito cheè statodalla polizia e c’è almeno un’altrache non è escluso sia stata colpita accidentalmente nella sparatoria.