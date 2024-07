Spari contro Donald Trump il video dell’attentato in Pennsylvania

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 14 luglio 2024)è rimasto coinvolto in un attentato durante un comizio elettorale in: l’ex presidente USA, come si vede nelqui sotto, è stato raggiunto da uno sparo mentre parlava alla folla. Nel momento in cui si sono sentiti glisi è portato la mano all’orecchio sanguinante, prima di gettarsi a terra e poi raggiunto dalle guardie del corpo.was escorted off the stage at his rally inafter possible gunshots were heard. pic.twitter.com/GIxYR11DEM — Pop Base (@PopBase) July 13, 2024 Subito dopo, come potete vedere nela seguire,viene alzato dalle guardie del corpo e mentre viene portato via, issa il pugno alla folla dicendo “Fight! Fight! Fight!” (Lotta) Stando a quanto scrive The Guardian,starebbe bene ed è in ospedale per le cure necessarie.