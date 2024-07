Spal ecco la lista dei convocati Mancano Del Favero e Buchel

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Al termine dell’ultima seduta della prima settimana di preparazione, mister Dossena ha stilato ladeiper il ritiro di Mezzana. Non ci sono esclusioni eccellenti, se non quelle di Mattia Del(1998) e Marcel(1991) che evidentemente società e staff tecnico hanno deciso di ‘tagliare’ in vista di una probabilissima cessione. Gli altri giocatori che domani non saliranno sul pullman per la Val di Sole in realtà sono giovanissimi che erano stati aggregati alla prima squadra come Tommaso Angeletti (2005), Cristian Antonciuc (2006), Dawid Bugaj (2004), Andrea Carbone (2006), Daniel Dumbravanu (2001), Filippo Tosi (2005) e Michal Svoboda (2005), quest’ultimo già partito direzione Dukla Praha. L’elenco.ladei 26 giocatoriper Mezzana: portieri Lorenzo Abati (2004), Enrico Alfonso (1988), Cesare Galeotti (2002), Marco Meneghetti (2001), Demba Thiam (1998); difensori Matteo Arena (1999), Alessandro Bassoli (1990), Philipp Breit (2003), Matteo Bruscagin (1989), Alessandro Fiordaliso (1999), Giuseppe Iglio (2001), Alessandro Tripaldelli (1999); centrocampisti Alessandro Boccia (2004), Marco Carraro (1998), Riccardo Collodel (1998), Nicolò Contiliano (2004), Fabio Maistro (1998), Steven Nador (2002), Filippo Puletto (2004); attaccanti Mirco Antenucci (1984), Ludovico D’Orazio (2000), Andrea La Mantia (1991), Alessandro Orfei (2003), Simone Rabbi (2001), Emanuele Rao (2006), Marco Rosafio (1994).