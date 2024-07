Softball perché il debutto con la Cina sarà già decisivo per l’Italia ai Mondiali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Si giocherà domani il primo incontro delall’ultima fase deidi, partiti lo scorso anno tra il nostro Paese, Spagna e Irlanda e che sul campo di Castions di Strada celebreranno la loro conclusione nella settimana che sta per arrivare. Le azzurre partiranno contro la, ed è con ogni probabilità questo il match che per la squadra guidata dal manager Federico Pizzolini è segnato alla voce vittoria senz’altre possibilità. Questo in virtù della composizione del girone: se le asiatiche non sono di certo insormontabili, e non raggiungono risultati rilevanti in chiave iridata da 30 anni, è altrettanto vero che l’accoppiata successiva Canada-USA è ciò che di più problematico cida gestire. Perun’occasione di estrema importanza, dunque, al fine di darsi una chance di tentare l’approdo in semifinale, cosa che non è mai riuscita sotto nessun format.