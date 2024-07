Schira | Hermoso vicinissimo al Napoli I dettagli della trattativa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 14 luglio 2024) Mariovicino alsecondo Nicolòin corso per un contratto fino al 2027. Le ultime sul possibile arrivo del difensore spagnolo. Ilsembra essere ad un passo dall’assicurarsi le prestazioni di Mario. Il difensore spagnolo, svincolatosi dall’Atletico Madrid dopo la scadenza del suo contratto il 30 giugno 2024, è al centro di unache potrebbe portarlo in azzurro.: le ultime sulladi mercato Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolòsui suoi canali social, latrae ilsta progredendo positivamente.afferma: “Marioè sempre più vicino alda svincolato. Trattative in corso per un contratto fino al 2027 (4 milioni di euro più bonus)“.