Ranking ATP Sinner resta n 1 dopo Wimbledon | Alcaraz guadagna punti ma resta dietro Djokovic

(Di domenica 14 luglio 2024) Janniknumero 1 del mondo al termine di2024, nonostante l’eliminazione subita ai quarti di finale per mano del russo Daniil Medvedev. Il tennista italiano rimane in vetta alATP con 9.570all’attivo, ma ora il vantaggio si è assottigliato nei confronti dei più immediati inseguitori. Il serbo Novakoccupa la seconda piazza con 8.460all’attivoaver perso l’atto conclusivo, mentre lo spagnolo Carlosstaziona in terza piazza con 8.130aver alzato al cielo il trofeo sull’erba londinese. Rispetto a dodici mesi faha perso 320(era stato semifinalista nel 2013),ne hati 100 (la finale paga di più rispetto al 2023),ha difeso la cambiale da 2000derivante dal successo della passata annata agonistica.