Politica la proposta di Draghi | La giunta attivi lo sportello donna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Ancora reazioni politiche alla nascita della nuovadi Signa, all’insediamento di Consiglio comunale e all’istituzione delle commissioni. "Formuliamo subito due proposte rivolte alla nuova amministrazione – ha detto Francesco(nella foto), che ha corso come candidato sindaco per il Prc fermandosi al primo turno -. La prima è di mettere in atto le misure di bilancio necessarie per reintrodurre la soglia di esenzione dall’addizionale Irpef per i redditi fino a 13mila euro, al tempo stesso attuando il principio costituzionale della progressività dell’imposta, con aliquote diverse per scaglioni di reddito. La seconda è di istituire come Comune di Signa, o anche in forma associata con altri Comuni uno "". Sempre il Prc fa sapere di voler "tessere rapporti unitari a sinistra, a partire dai Progressisti per Signa" che hanno recentemente preso le distanze dal sindaco Fossi, dopo essere rimasti fuori dalla