Nuova guerra fredda Missili Usa in Europa Mosca ora minaccia | vostre capitali bersaglio

(Di domenica 14 luglio 2024) La Russia avvisa l’. Ledei Paesi europei dell’alleanza atlantica sono "bersagli potenziali". Dopo l’ufficializzazione, al termine del vertice Nato di Washington, del dispiegamento dia lungo raggio americani in Germania a partire dal 2026, è il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a contrattaccare: "Gli Stati Uniti – le sue parole in un’intervista alla tv russa – hanno schierato una varietà didi diversa gittata in, che sono tradizionalmente puntati sul nostro Paese. Di conseguenza, il nostro Paese ha designato le località europee come obiettivi dei nostri. Abbiamo già sperimentato, abbiamo abbastanza capacità di deterrenza". E "le potenziali vittime – chiude il portavoce di Vladimir Putin – sono ledi quei Paesi".