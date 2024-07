Novak Djokovic deluso al termine della finale a Wimbledon | Non ho espresso il mio miglior tennis sono deluso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Niente da fare per, nella sua decima. Il serbo (n.2 del mondo) si è dovuto inchinare alla classe dello spagnolo Carlos Alcaraz, che ha così ottenuto a soli 21 anni il quarto titolo Slam, realizzando la magica doppietta-Roland Garros nello stesso anno. 6-2 6-2 7-6 (4) lo score in favore dell’iberico in unache non ha avuto storia., probabilmente, ha risentito delle non perfette condizioni dettate dall’avvicinamento a questo Major, ricordando l’operazione al ginocchio destro. “Alcaraz è stato decisamente on fire”, le prime parole di Nole nella premiazione. “Non è stato il risultato che volevo, soprattutto nei primi due set il livello dinon era al mio“, ha sottolineato