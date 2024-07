Ngonge | Preferisco giocare a destra Vogliamo lo scudetto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 14 luglio 2024) Cyrilparla dal ritiro di Dimaro: ruolo preferito, ambizionie la sfida contro il Verona. L’attaccante del Napoli si dice pronto per la nuova stagione. Le parole diai tifosi L’attaccante azzurro Cyrilha incontrato i tifosi dal palco di Dimaro, rilasciando importanti dichiarazioni sul suo ruolo e sulle ambizioni del Napoli per la prossima stagione. “Il mio ruolo preferito è largo a. La prima a Verona è importantissima ed andremo lì per vincere. In questo momento Conte mi sta provando ama sono un tipo di giocatore che può fare tutti i ruoli dell’attacco. Mi trovo meglio sia come trequartista nei due che come esterno nei tre. A Napoli ho trovato meno spazio anche per colpa di un infortunio. Sto lavorando per tornare ai livelli di Verona.