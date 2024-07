Mister Bisoli Carico e ho detto no a una proposta importante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) "Questo è il ventiduesimo ritiro che faccio da allenatore. E vedere l’entusiasmo di questa gente che è venuta a vedere l’allenamento, e che mi ha fatto sentire tanto affetto nonostante da queste parti, lo sapete, ero sempre stato considerato se non un nemico un grande avversario, mi fa cominciare la stagione con una carica, vi giuro, che forse mai avevo avuto prima. Sono sempre stato rispettato qui da voi in passato, ma anch’io ho sempre rispettato la tifoseria del Modena. E prometto che da me avranno sempre il cento per cento. Ho avuto una, ma io ho voluto fortemente rimanere qui". Parole che non hanno bisogno di troppe spiegazioni quelle di Pier Paolo, che anche in questa prima conferenza stampa della stagione distribuisce pillole di carica, entusiasmo e saggezza.