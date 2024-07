Massimiliano Varrese nel cast di Tale e Quale Show? L’attore confessa | Sicuramente è un format in cui le mie caratteristiche artistiche possono venire fuori

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 14 luglio 2024) Tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Grande Fratello c’è stato anche, che nei mesi di reclusione all’interno della Casa ha fatto parecchio discutere e ha diviso il pubblico, tra chi lo ha supportato nel suo percorso e chi invece non ha apprezzato alcuni suoi comportamenti nei confronti di diversi coinquilini. Una volta uscito dal reality,ha deciso di tornare a dedicarsi all’arte e nelle scorse settimane ha pubblicato il singolo Fai Clap Clap, in cui racconta la storia di cyberbullismo da lui vissuta mentre si trovava all’interno del programma. Intervistato da Superguidatv,ha parlato proprio delle critiche ricevute e dei progetti futuri, che potrebbero includere un suo ritorno in televisione.