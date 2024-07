Marco Violi spacciato per l’attentatore di Trump come è nata la fake news che ha fatto il giro del mondo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Roma, 14 luglio 2024 – Mentre ilreale seguiva in diretta le notizie sull'attentato in Pennsylvania a Donald, nelvirtuale qualcuno ha architettato una super-, identificando falsamente l'attentatoreViola ("Mark Violets") e pubblicando la foto del giornalista e tifoso della Roma, direttore di "Roma giallorossa". Una bufala totale, frutto di un furto di identità, che per qualche ora ha tenuto banco sui siti di media internazionali. Lasarebbe partita da un troll italiano per poi diffondersi nelQanon e degli account di propaganda pro-. Fino a diventare trending topic su X e finire perfino su qualche tv Usa. Tutta la vicenda nasce da un tweet ad opera di un account Moussolinho che, di, rubando l'identità di, a caldo dopo l'attentato, ha pubblicato la foto del giornalista italiano e sopra un testo in inglese in cui comunica che la Polizia di Butler, il luogo dell'attentato, aveva già identificato in Mark Violets, un antifascista, l'attentatore di