Kane e Morata Saka e Yamal Bellingham e Rodri | Spagna-Inghilterra per rivalsa consacrazione e Pallone d’Oro|Primapagina

(Di domenica 14 luglio 2024) 2024-07-13 22:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: STAR BOYS – Laminee Bukayo, giovanissimo e ancora giovane. Il prodigio del Barcellona ha già battuto Musiala ai quarti di finale in un confronto di questo tipo, ma stavolta si trova davanti uno Star Boy, il classe 2001 dell’Arsenal, che è già caduto, sbagliando il suo rigore nella finale di tre anni fa, ma si è rialzato e adesso ha il vento in poppa. “Puoi fallire una volta, ma la scelta di metterti di nuovo in quella posizione è tua. Io sono il ragazzo che ci si è messo di nuovo, ho creduto in me e quando la palla è entrata ero un uomo felice”, ha detto dopo il rigore segnato contro la Svizzera. Già uomo, quindi, al contrario del bambino: la benedizione di Messi nel 2007, anno della sua nascita, è diventata virale ma lui ci ha tenuto ad allontanare ogni tipo di paragone.