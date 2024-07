Immaginate di andare in crociera e di scoprire per caso che la vostra valigia si trova in mare è successo a me | lo sfogo virale su TikTol

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024)diine di venire a sapere casualmente che lasiin. È accaduto a Lindsey (@throughlindsdeyslens) che su Tiktok ha raccontato l’accaduto facendo il nome della compagnia, la Celebrity Cruises. “È ridicolo che io debba fare questo video. – inizia – La Celebrity Cruise Line ha perso la mia borsa ine non solo non mi hanno detto nulla ma l’hanno pure lasciata lì”. Lì dove? Al porto di Amsterdam, da dove la nave era partita. Lindsay ha annunciato di volere fare causa alla compagnia. Come ha fatto sapere la triste sorte del suo bagaglio? Grazie a un tag personale perché nessun tipo di riconoscimento della Celebrity Cruise era presente sul bagaglio. E quando ha chiamato il servizio clienti, le hanno detto di non sapere nulla.