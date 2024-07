Il nuovo municipio non è a rischio Eliminate le scadenze intermedie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) "Nessuna narrazione falsa o propagandistica, ma la corretta lettura delle comunicazioni del governo". A dirlo è l’amministrazione comunale di Rho, come replica alle contestazioni sollevate dalle opposizioni su alcuni cantieri Pnrr. Tutto nasce da un’interrogazione presentata dall’opposizione, che segnala come ala realizzazione del progetto del, previsto tra i progetti Pnrr contenuti in “Rho la città che cambia“. "È vero, in questo caso non ci sono operai al lavoro, perché sono ancora al lavoro i tecnici e i progettisti: il progetto, insieme a quello per la rigenerazione di piazza Visconti, ha subìto una variazione dal Pnrr nazionale ed è stato rifinanziato dal governo nazionale. L’opposizione dichiara che “la struttura comunale non riesce a fornire l’adeguato supporto a causa dei carichi di lavoro a cui è sottoposta.